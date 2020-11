顔が隠れるほど巨大な鶏から揚げ専門店「炎旨大鶏排」実食レビュー、6種類のスパイスを全部制覇してみた

・関連記事

世界一安いミシュランといわれる点心専門店「添好運」のチャーシュー入りメロンパンが衝撃的 - GIGAZINE



コーヒー✕新鮮フルーツ✕クリームチーズという未知の味を台湾発のコーヒーショップ「アオタイガーコーヒー」で飲んできました - GIGAZINE



海外売上No.1の「第三のチキン」こと「ホット&スパイシーチキン」が日本に上陸したので食べてみた - GIGAZINE



たっぷり果肉入りジャスミンティーでじゅわっと甘み広がるミスドの台湾果茶「オレンジピンクグレープフルーツジャスミン」「ミックスベリージャスミン」を飲んでみた - GIGAZINE

2020年11月12日 22時00分00秒 in 試食, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.