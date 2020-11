2020年11月11日 15時00分 ネットサービス

2020年アメリカ大統領選挙が不正だと主張した元トランプ政権首席戦略官のFacebookページが削除される



2020年11月3日に実施されたアメリカ合衆国大統領選挙で民主党のジョー・バイデン候補が不正を行ったという「Stop the Steal」キャンペーンを奨励し、連邦捜査局(FBI)のクリストファー・レイ長官や国立アレルギー・感染症研究所(NIAID)のアンソニー・ファウチ所長を斬首すべきと主張していたトランプ政権の元首席戦略官、スティーブン・バノン被告に関連するページをFacebookが削除しました。Facebookの削除の数日前には、TwitterとYouTubeがバノン被告のアカウントの恒久的な停止などを実施していました。



バノン被告は2020年8月に「メキシコとの国境沿いに壁を建設する」という名目で募った資金を詐取した疑いで逮捕・起訴されており、保釈中の状態でした。



2020年大統領選挙について調査を行っていたオンライン系人権団体Avaazの報告によって、Facebookは2020年11月6日にバノン被告に関連したページ7つを削除しました。削除されたページは「Conservative Values(保守的価値観)」「The Undefeated(無敗)」「We Build the Wall Inc(株式会社国境の壁建設)」「Citizens of the American Republic(アメリカ共和国市民)」「Trump at War(戦争中のトランプ大統領)」などの名前が付けられており、いずれも「Stop the Steal」キャンペーンを推進し、合計で245万人以上のフォロワーを抱えていました。



これらの「Stop the Steal」キャンペーンを推進するページは、「不正投票」に関する不確実な情報を流布し、「#civilwar(内戦)」などの暴力をほのめかすようなスローガンを用いたり、バイデン候補の支持者に目を覚ますように促したりしていたとのこと。こうした理由から、Facebookはバノン被告関連の当該ページを削除。また、バノン被告のページには「コンテンツ投稿の禁止」を科しましたが、バノン被告のページ自体は削除しませんでした。





なお、Facebookは大本の「Stop the Steal」を奨励していたコミュニティについては2020年11月5日の時点で削除しています。



今回削除されたページは、いずれもバノン被告に関連していたとされています。バノン被告は2020年11月6日に「テューダー朝時代のように、FBIのレイ長官やNIAIDのファウシ所長の頭部を槍に突き刺してホワイトハウスに掲げるべき」とムービー中で発言していました。



こうしたバノン被告の発言について、Twitterはバノン被告のアカウントを削除。YouTubeは問題の発言を含むムービーを暴力行為の扇動に関するポリシーに違反したとして削除しましたが、「違反行為は3回まで許容される」というルールに基づき、アカウントの凍結処分は科しませんでした。