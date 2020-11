2020年11月10日 12時00分 ゲーム

PS5のゲームデータを外部ストレージへコピーできない問題についてソニーが将来のアップデートでの解決を検討



2020年11月12日(木)に発売される「PlayStation 5(PS5)」に関する詳細をじっくり解説するQ&AがPlayStation公式により公開されました。このQ&Aにより、PS5の「PS5のゲームデータを本体SSDから外部ストレージにコピーすることはできない」という仕様が、今後のアップデートで修正される可能性が浮上しています。



間もなく発売されるPS5ですが、発売前からメディアやYouTuberがレビューを行っており、ここからPS5向けタイトルのゲームデータは本体SSD内から外部ストレージへ移動させることができないことが判明しました。「PS5の本体ストレージは825GBで、実際に使用可能な容量は667GBのみである」という点や、「発売時には拡張ストレージがサポートされない」という点などから、100GB以上のデータサイズのタイトルも存在する最新ゲームのデータを外部ストレージへ移すことができない点は問題視されています。



しかし、PlayStationの公式ブログであるPlayStation.Blog上で公開されたQ&Aにより、今後のアップデートでPS5向けタイトルのデータを外部ストレージにコピーできるようになる可能性が浮上しています。



PlayStation.Blogでは、「USBストレージにPS5タイトルを保存し、プレイすることはできますか?」という質問に対して、「いいえ。PS5のタイトルはUSBストレージに保存することはできず、ゲームをプレイするためには、本体内蔵の超高速SSDに保存していただく必要があります。将来的にPS5のタイトルをUSBストレージに保存(プレイはできません)できるよう、検討を進めています。」と回答しています。あくまで「検討を進めている」段階であり、将来的なアップデートが確約されたわけではないという点には注意が必要です。





なお、PS4向けのタイトルは本体ストレージと外部ストレージのどちらにも保存可能であり、どちらに保存していてもゲームをプレイすることができます。そのため、PlayStation.BlogはPS5向けのタイトルのために内蔵SSDの容量を節約したい場合は、PS4向けのタイトルを外部ストレージに保存してプレイすることを推奨しています。なお、外部ストレージは2台以上同時に接続することができず、USBハブを介して使用することもできないとのことです。



また、外部ストレージとして使用するものには、SuperSpeed USB(USB3.0以降)に対応した最小250GB、最大8TBのものをexFAT形式にフォーマットしてから利用することを推奨しています。これにより外部ストレージからPS4向けタイトルをプレイする際のロード時間を短くすることができるとのことです。





他にも、PS5では将来的なシステムソフトウェアアップデートにより、最大8K解像度の出力に対応する予定であることや、ソフトウェアアップデートが一般的なPS4よりも迅速に機能することなども明らかになっています。



さらに、PS5のリモートプレイではPCやモバイル端末のほかにPS4をプレイ用の端末として利用可能なことも明らかに。つまり、PS5をリビングルームに設置し、PS4を寝室などに設置すれば、寝室からPS4とリモートプレイを使ってPS5のゲームをプレイすることが可能というわけです。



加えて、PS4やPS3向けの数百ものタイトルをダウンロードもしくはストリーミングでプレイできるサブスクリプション型サービスのPlayStation Nowが、PS5でも利用できることも判明しました。



また、PlayStation Plus加入者は毎月少なくとも2つのPS4向けタイトルをフリープレイとしてプレイできるのはこれまで同様ですが、PS5向けタイトルも毎月のフリープレイに追加していくことを目指しているとPlayStationは説明しています。