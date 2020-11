3ピンプラグもUSB Type-Cケーブルも挿せる急速充電対応電源タップ「Anker PowerPort Strip PD 3」＆「Anker PowerPort Strip PD 6」レビュー

コンパクトなまま出力を最大1.8倍に高めたモバイルバッテリー「Anker PowerCore II 10000」&「Anker PowerCore II 20000」レビュー - GIGAZINE



コンパクト&軽量でUSB PD対応USB Type-Cポート&USBポート搭載の壁挿し型充電器「Anker PowerPort II PD with 1 PD and 1 PIQ 2.0」 - GIGAZINE



くるっと回して差込口を有効活用&USBポート2基でスマホ充電も可能な電源タップ「700-TAP020 Rotating Power Tap」レビュー - GIGAZINE



Micro-USBポートを搭載し約500回使える充電器不要の充電式電池「LIGHTORS」 - GIGAZINE



2020年11月10日 10時00分00秒 in レビュー, ハードウェア, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.