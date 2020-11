ガソリン＋電気のハイブリッドドローン「HYBRiX 2.1」が10時間14分の世界最長飛行時間を記録

一般的なドローンは充電池による電気のみで駆動しますが、ハイエンドの業務用ドローンでも連続飛行時間がおよそ1時間ほどと、連続飛行時間の短さが課題となっています。ドローンメーカーのQuaterniumが発表したマルチコプター型のドローン「HYBRiX 2.1」が10時間14分の滞空飛行を行い、ドローンの連続飛行時間の世界最長記録を樹立。完全電気駆動型のドローンのおよそ10倍の飛行時間をアピールしました。



HYBRiXlong-endurance drone – Quaternium

https://www.quaternium.com/uav/hybrix-drone/



HYBRiX2.1 sets new world record for UAV flight time: 10 hours, 14 minutes - UASweekly.com

https://uasweekly.com/2020/10/26/hybrix-2-1-sets-new-world-record-for-uav-flight-time-10-hours-14-minutes/



HYBRiX 2.1のデモ運転の様子は、以下のムービーで見ることができます。



Professional demo of Hybrid drone at CATEC | by Quaternium - YouTube





HYBRiX 2.1は、市場最小の燃料制御装置を開発したドローン向けエンジンメーカーのLöweheiserと共同で開発されたドローンです。





プロペラを含めたサイズは縦約163cm×横約91.3cm×高さ約51cm。メンテナンスをする男性スタッフと比べると、その大きさがよくわかります。手前中央に見える白いタンクは、オクタン価95のガソリン燃料を入れることができるタンクです。





上部カバーを外してスイッチを入れて……





再びカバーを閉じます。





飛行デモを行うスタッフ。スタッフの手元にあるプロポがドローンのコントローラーです。





HYBRiX 2.1は最大離陸重量が25kgで、時速50kmで飛行でき、最高速度は時速80kmに達します。ガソリンエンジン部分の小型化に成功したおかげで、ガソリンと充電池の残量が最大の状態で2時間~4時間の飛行が可能と、従来のドローンに比べて飛行時間が大幅に向上したとのこと。





そして、HYBRiX 2.1が連続滞空飛行テストを行う様子を、Quaterniumがムービーで公開しています。



New World Record of 10 hours 14 minutes with HYBRiXdrone - YouTube





HyBRiX 2.1に搭載されている2ストロークエンジンとバッテリー





連続飛行時間の世界記録に挑戦するため、燃料タンクは16リットルの大容量タンクに換装されています。





実験は朝8時20分に始まりました。





滞空し続けるHYBRiX 2.1





HYBRiX 2.1をバックに記念撮影をするスタッフ





スタッフによる監視のもとで滞空試験は続けられ、HYBRiX 2.1は18時34分に着地し、10時間14分の連続飛行という世界記録を打ち立てました。





従来のドローンは連続飛行時間が1時間程度であることから、長時間のミッションには向いておらず、長時間の撮影や遠距離への荷物の運搬、農業への応用は難しいとされてきました。しかし、連続飛行時間10時間超えを達成したHYBRiX 2.1であれば、これまで不可能とされてきたミッションも可能になります。また、搭載しているカメラの映像は半径6kmにまで送信可能なので、セキュリティシステムとしても期待できます。



The integration between the payload and the communication system allows transmitting digital video in a radius of 6km and having real-time information on what is happening to assist ground units. pic.twitter.com/PqQToJyRoO