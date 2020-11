2020年11月09日 13時00分 ゲーム

PS5のゲームプレイに欠かせないソフトやアクセサリを購入すると一体いくら必要になるのか?



2020年11月12日(木)に発売される「PlayStation 5(PS5)」で遊ぶ際に必要となるであろう追加のアクセサリについて、海外メディアのThe Vergeがまとめています。



Here are the accessories you’ll need for your PS5 - The Verge

https://www.theverge.com/21550907/ps5-wireless-controller-ssd-hard-drive-accessories-sony



◆DualSense

PS5でゲームをプレイするために必要となるのがコントローラーです。PS5購入時には専用コントローラーである「DualSense」が1台ついてきますが、2人以上で同時にゲームをプレイする際や、予備のコントローラーを確保しておきたいという場合は、追加でDualSenseをもう1台購入する必要アリ。



DualSenseは人間工学に基づいたデザインを備えており、「アダプティブトリガー」や「ハプティックフィードバック」といった特徴を有しています。なお、DualSenseのアダプティブトリガーについては海外メディアが絶賛しており、以下の記事を読めばその特徴を理解可能です。



PS5専用コントローラーの「アダプティブトリガー」がこれまでにない驚きの体験を実現すると海外メディアが絶賛 - GIGAZINE





また、DualSenseはAndroidやPCとワイヤレス接続して使用したり、PS3と有線接続して使用したりすることができます。ただし、PS5ではPS4のコントローラーであるDUALSHOCK 4でPS5向けタイトルをプレイすることは不可能ですが、PS4向けタイトルのプレイは可能です。



なお、DualSenseはAmazon.co.jpで税込7360円で販売されています。



Amazon.co.jp: DualSense ワイヤレスコントローラー (CFI-ZCT1J): ゲーム





◆HDカメラ

PS5を使ってゲームプレイを配信したり、友だちと一緒にビデオ通話したりしたい場合は、専用カメラの「HDカメラ」を購入する必要があります。HDカメラには1080p(フルHD)対応のデュアルレンズが含まれており、カメラで撮影したユーザーの背景を消して別の画像を表示することも可能です。



なお、記事作成時点ではAmazon.co.jp上のHDカメラは在庫切れとなっていますが、Amazon.comでは60ドル(約6200円)で販売されています。



Amazon.co.jp: HDカメラ (CFI-ZEY1G): ゲーム





◆PS5専用タイトル

Xbox Series Xはローンチタイトルの少なさが指摘されていますが、PS5では複数のタイトルが用意されています。その中でもPlayStationブランドの独占タイトルとして登場するのは、「Demon's Souls」(税込7500円)、「Marvel's Spider-Man:Miles Morales」(税込6490円)、「リビッツ! ビッグ・アドベンチャー」(税込6555円)の3つ。





さらに、PS4の中でも人気の高いタイトルをまとめたデジタルライブラリである「PlayStation Plusコレクション」も提供されます。PlayStation PlusコレクションはPlayStation Plusの登録者なら無料でアクセス可能。PlayStation Plusは1カ月利用権が850円、12カ月利用権が5143円で販売されています。



◆メディアリモコン

PS5はApple TV+やCrunchyroll、Huluといったストリーミングサービスに対応しているため、リビングに置いて映画やドラマを再生するのに使用したり、光学ドライブ付きのPS5を購入してBlu-rayディスクを再生したりしたい場合は、専用の「メディアリモコン」があるとはかどります。



なお、メディアリモコンはAmazon.co.jpで税込3137円で販売されています。



Amazon.co.jp: メディアリモコン (CFI-ZMR1J): ゲーム





◆外付けハードディスク

PS5は発売時に拡張ストレージをサポートしないことが明らかになっており、さらにPS5のゲームデータを本体SSDから外部ストレージにコピーすることができないことも明らかになっています。ただし、PS5に保存されたPS4向けタイトルのデータを外付けハードディスクに保存することはできるため、外付けハードディスクを購入してPS4向けタイトルのデータを保存するという考えは賢明です。



なお、PS4向けの4TBの外付けハードディスクがAmazon.co.jpで税込1万4980円で販売されています。



Amazon | Seagate Gaming Portable HDD 4TB PS4 動作確認済 2.5" 外付 電源不要 Mac 対応3年保証 正規代理店品 安心コールサポート有 青 STGD4000400 | SEAGATE | パソコン・周辺機器 通販