「背筋の凍るシステムダウン」についてIT企業の最高技術責任者たちが赤裸々に経験を語る

ウェブサイトやアプリケーションは「常に稼働していること」が望ましく、大規模なサービスになればなるほど停止した際の損害は大きくなります。しかし、人的ミスやハードウェアの故障、予期せぬバグによるシステムダウンはいかなる時でも起こりうるもの。そんな恐ろしいシステムダウンの経験談を6人の 最高技術責任者(CTO) が赤裸々に語っています。 6 Scary Outage Stories from CTOs – The New Stack https://thenewstack.io/6-scary-outage-stories-from-ctos/

2020年11月07日 15時00分00秒 in ソフトウェア, ネットサービス, Posted by log1n_yi

