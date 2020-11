ニコンのミラーレスカメラやデジタル一眼レフカメラをウェブカメラ化できる「Webcam Utility」を使ってみた

・関連記事

無料でiPhoneをPCのウェブカメラにできる「EpocCam」レビュー - GIGAZINE



無料でスマートフォンをウェブカメラとしてPCに接続可能な「Kinoni」を使ってみた - GIGAZINE



無料でマイクと画像4枚さえあれば誰でも簡単にVTuberになれる「だれでもVTuber」レビュー - GIGAZINE



たった1枚のキャラ画像とウェブカメラで誰でもVTuberになれるシステムをGoogleのエンジニアが発表 - GIGAZINE



2020年11月06日 13時30分00秒 in レビュー, ソフトウェア, ハードウェア, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.