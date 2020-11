2020年11月06日 15時00分 ネットサービス

Appleが「アプリが収集するデータや利用目的などの情報」を新たな形で明示することを開発者に義務づける



Appleが2020年11月5日、「アプリのプライバシー慣行」について明示したラベルを、App Storeの製品ページに表示する予定だと発表しました。新たなラベルは2020年中に導入され、ユーザーがApp Storeからアプリをダウンロードする前に、アプリが収集するデータや利用目的を知る役に立つこととなります。



App Privacy Details - App Store - Apple Developer

https://developer.apple.com/app-store/app-privacy-details/





Apple says new ‘nutrition labels’ for app privacy will be required starting December 8 - 9to5Mac

https://9to5mac.com/2020/11/05/app-store-privacy-labels-developers/



App privacy 'nutrition labels' coming to App Store on Dec. 8 | AppleInsider

https://appleinsider.com/articles/20/11/05/app-privacy-nutrition-labels-coming-to-app-store-on-dec-8



Appleは11月5日に、プライバシー慣行について明示するラベルの導入を発表しました。開発者はこの変更に伴い、すでにApp Store上で公開しているアプリについて、プライバシー慣行の詳細な情報を提供する必要があります。





アプリのプライバシー慣行の情報は、開発者がアプリをApp Storeにアップロード、提出、管理するウェブベースのツールであるApp Store Connectを通じて提供可能。12月8日以降に新たなアプリを提出したり、アプリのアップデートを提供したりする際にも、この情報が必須となります。



Appleはプライバシー慣行について回答する開発者に向けて、以下の点に留意して準備するように呼びかけています。



・特定のデータが限られた情報のみで収集・使用される場合も含め、考えられる全てのデータ収集および使用について回答する。

・回答はApp Storeのレビューガイドラインおよび法律に従う必要がある。

・開発者は自分自身で回答を最新の状態に保つ責任があり、プライバシー慣行が変更された場合は、App Store Connectを通じて速やかに回答する。





開発者が情報を提供するべきデータ収集の例としては、「名前・電子メールアドレス・電話番号・住所・アドレス帳などの連絡先情報」「健康・フィットネスデータ」「支払い情報やクレジットカード情報」「位置情報」「人種・民族・性的指向・妊娠や出産・障害・宗教・政治的意見といった機密情報」「メール・テキストメッセージ・写真・ビデオなどのコンテンツ情報」「ウェブサイトの閲覧履歴」「検索履歴」「ユーザー識別子」「デバイスやアプリの利用状況」などが含まれます。



アプリがユーザーデータを利用する目的についても回答する必要があり、「サードパーティの広告」「開発者の広告やマーケティング」「アプリの効果やユーザー行動の分析」「製品のパーソナライズ」「アプリの機能」など、データを用いて何が行われるのかも明示する必要があるとのこと。また、各データがユーザー自身にリンクされているのか、それとも匿名化されているのかどうかについても、情報を提供する必要があるそうです。



実際にユーザーに表示される「アプリのプライバシー慣行ラベル」はこんな感じ。ユーザーはこのラベルを見ることで、アプリをダウンロードする前に収集されるデータや利用方法について知ることができます。