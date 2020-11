「お金を無限に増やせるバグ」を銀行に報告したホワイトハッカーが自身の受けた仕打ちについて解説

・関連記事

スターバックスカードでコーヒーを無限に注文できるバグが発見される - GIGAZINE



タダで飛行機に乗れる脆弱性を突いたハッカー、航空会社からの意外な対応に遭遇する - GIGAZINE



カジノ用システムの脆弱性を報告した研究者がベンダーの役員に襲われる事件が発生 - GIGAZINE



2020年11月05日 14時00分00秒 in ネットサービス, Posted by log1k_iy

You can read the machine translated English article here.