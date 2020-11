1日の売上を500万円から7億8000万円に1年たらずで成長させた独立系オンライン書店サービス「Bookshop」とは？

・関連記事

「世界で最も美しい本屋」に選ばれた新世代の独立系書店「The Last Bookstore」に行ってきました - GIGAZINE



世界で最も美しい本屋「Livraria Lello」はSFファンタジーのような異世界が広がっていました - GIGAZINE



世界で2番目に美しい本屋さんで、優雅な時間に浸ってきた - GIGAZINE



壁一面の本を飲食しながら読めてそのまま寝れる「泊まれる図書館」っぽい「TUNE STAY KYOTO」に行ってきた - GIGAZINE



本棚と一体化したベッドで読書しながら寝落ちできる泊まれる本屋さん「BOOK AND BED TOKYO」 - GIGAZINE

