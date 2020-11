Raspberry Piで基地局を作って飛行機のトラフィックを追跡する方法

「毛穴から飛行機への情熱があふれている」というエンジニアの ブライアン・クリストナー 氏が、「Raspberry Piで手元に基地局を作成し、頭上を飛んでいる飛行機を追跡する」というプロジェクトを行いました。2017年にも同様のプロジェクトを行ったクリストナー氏ですが、3年という月日で作業が驚くほどに簡単になったとして、その方法を公開しています。 How to Monitor Airplane Traffic with a Raspberry Pi https://brianchristner.io/monitor-airplane-traffic-with-a-raspberry-pi/

2020年11月05日 12時00分00秒 in ハードウェア, 乗り物, Posted by logq_fa

