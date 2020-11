脱線して転落寸前の電車をクジラの彫刻が救うという奇跡的な事故が起きる

オランダ南ホラント州の スパイケニッセ で、地下鉄の脱線事故が発生しました。脱線した車両は高所から落下する寸前でクジラの尾の彫刻に乗り上げて落下を免れています。 Berging ontspoord metrostel Spijkenisse begint dinsdag; twee woningen worden ontruimd - Rijnmond https://www.rijnmond.nl/nieuws/200712/Berging-ontspoord-metrostel-Spijkenisse-begint-dinsdag-twee-woningen-worden-ontruimd Ontwerper walvisstaart onder metro: 'Dat het kunstwerk zo sterk is, verbaast me' - Rijnmond https://www.rijnmond.nl/nieuws/200705/Ontwerper-walvisstaart-onder-metro-Dat-het-kunstwerk-zo-sterk-is-verbaast-me 現地時間の2020年11月3日(火)深夜に、オランダ・ロッテルダムにある ロッテルダム地下鉄 の南北線の終着駅である De Akkers 駅で脱線事故が発生しました。事故の経緯は記事作成時点では不明ですが、脱線した車両はDe Akkers駅に飾られていたクジラの尾の彫刻の上に乗り上げて停止し、落下を免れました。 De Akkers駅は終着駅ですが、駅のホームから終端側(左)にさらに線路が伸びており…… その末端部分に「 Walvisstaarten (クジラの尾)」という名の彫刻があります。

2020年11月04日

