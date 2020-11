2020年11月04日 10時42分 メモ

アメリカ大統領選で投票日に「明日が投票日」とリマインドされる不具合が発生



日本時間2020年11月4日午前8時から、アメリカ大統領選挙の開票が始まりました。投票は11月3日に一斉に行われたのですが、InstagramやSiriで、投票日当日にも関わらず、異なる投票日を通知される不具合が報告されています。また、不具合ではなく、あえて「投票日は明日になった」とデマが流されたケースも報じられています。



Some Instagram users see 'Tomorrow is Election Day' reminder on Election Day - Protocol

https://www.protocol.com/bulletins/some-instagram-users-see-tomorrow-is-election-day-reminder-on-election-day



On Election Day, Instagram mistakenly tells some users that ‘Tomorrow is Election Day’ - 9to5Mac

https://9to5mac.com/2020/11/03/instagram-app-election-day/



Instagramのケースは、一部のユーザーにおいて「明日は投票日です」というメッセージが投票日当日になっても表示されていたというもの。



lmao this is at the top of my refreshed instagram feed this AM pic.twitter.com/sb7eK10j61 — kelsey sutton (@kelseymsutton) November 3, 2020



Instagramによると、これはキャッシュの問題で、アプリを再起動せずに使い続けている場合に発生することがあり、アプリを再起動すれば解決するものだったとのこと。



Thanks for raising! While we turned off the "Tomorrow is Election Day" notice last night, it was cached for a small group of people if their app hadn't been restarted. It's resolving itself as people restart. Today, people will get "It's the Last Day to Vote" at the top of feed. — Instagram Comms (@InstagramComms) November 3, 2020



同様の問題は、AppleのSiriでも報告されています。



Siri gets Election Day date wrong, Apple fixes issue | AppleInsider

https://appleinsider.com/articles/20/11/03/siri-gets-election-day-date-wrong-apple-fixes-issue



Siriの場合は「投票日おめでとう」と呼びかけると「ありがとう!でも、投票日は11月8日です」と答えるという内容。この問題は、Siriの文脈判断の弱さが原因であるとみられ、次の議会選挙の投票日である2022年11月8日(火)と取り違えていたものであるとみられます。すでにAppleはこの問題を修正済みです。





一方で、不具合ではなく悪質な妨害行為として「投票所が『密』なので、家にいてください。投票は明日に延期です」という自動音声メッセージが流れる電話やテキストメッセージが有権者に発信されていることが報じられています。電話とテキストメッセージの件数を合計すると1000万件にも上るとのことですが、発信者は特定されておらず、FBIが捜査を進めています。



FBI probing election robocall campaign targeting Michigan, telling voters nationwide to ‘stay home’ - The Washington Post

https://www.washingtonpost.com/technology/2020/11/03/robocall-election-day/



各SNSでは選挙に関する誤情報の拡散を防ぐために、それぞれに独自の方針を打ち出しています。



How Facebook, Twitter, YouTube, and Reddit are handling the election | Ars Technica

https://arstechnica.com/tech-policy/2020/11/how-facebook-twitter-youtube-and-reddit-are-handling-the-election/



Twitterは、正式な投票結果の発表前に「勝利」宣言することを禁止しました。この場合の「正式な発表」とは、3大ネットワーク(ABC・CBS・NBC)、およびAP通信・Decision Desk HQ・CNN・FOXの7つの報道機関のうち2つが同じ発表をした時点だとのこと。



FacebookおよびInstagramも、Twitterと同様の方針で、時期尚早な勝利宣言を投稿しようとすると警告ラベルを付与し、集計がまだ進行中であることを通知するようにする予定です。



YouTubeは勝利宣言に関する禁止事項は設けていませんが、選挙に関して検索するユーザーに対して、「結果は最終的なものではない可能性があります」と警告を表示。警告には、AP通信からの情報提供によりリアルタイムで更新されるGoogleの情報ページへ飛べるリンクが設置されます。



YouTubeがポリシー変更、アメリカ大統領選に向けてフェイクニュースの流布などを禁止へ - GIGAZINE





Redditはもともと政治的な話題も飛び交うソーシャル掲示板で、個別のサブカテゴリにおいてローカルルールが設定されている例があります。サイト全体としては、選挙情報に関して誤解を招く特定カテゴリのコンテンツの投稿が禁止されているほか、政治家に関して誤解を招くディープフェイク動画の投稿が禁止されています。なお、時期尚早な勝利宣言については、従来から存在する「なりすまし禁止」のポリシーで対応可能だとのこと。



集計の結果どちらの候補が勝利するかは、遅くとも11月4日夕方には判明します。