2020年11月04日 14時00分 メモ

北朝鮮は新型コロナ対策で国境に地雷設置・感染者を見殺し・失策した役人を処刑という措置をとっている



新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対策として、北朝鮮が「地雷を埋めて国境を封鎖」「感染者は薬や食料を与えずに見殺しにする」などの極端な対策を取り始めたと、韓国の情報機関である国家情報院などが報告しています。



North Korean COVID-19 victims left to die in secret camps: report

https://nypost.com/2020/11/03/north-korean-covid-19-victims-left-to-die-in-secret-camps-report/



N. Korea lays landmines in border areas to fend off coronavirus: NIS | Yonhap News Agency

https://en.yna.co.kr/view/AEN20201103011300315



国家情報院の報告によると、北朝鮮はCOVID-19に対して厳重な警戒態勢を敷いており、国境を封鎖した上で、さらに非正規ルートでの入国を防ぐために中国との国境沿いの一部には地雷を埋めるという措置を執っているとのこと。このほかにも、「COVID-19の制御に失敗した役人は死刑にする」という新法の設立がされており、2020年8月には韓国などから物資を搬入した税関職員が大量に処分されたそうです。





こうした対応は、北朝鮮が自国の医療インフラが脆弱だと自覚していることが原因だとみられています。北朝鮮の与党である朝鮮労働党は2020年2月27日の会議の中で「新型コロナウイルスが国内に広まった場合には最大50万人が犠牲になる恐れがある」と警告しており、北朝鮮政府はCOVID-19を治療するよりも、COVID-19を広めないことに全力を傾けているとみられています。



さらに、「北朝鮮はCOVID-19の治療を行っていない」という報告も上がっています。HelpingHandsKoreaに所属するキリスト教活動家のティム・ピーターズ氏の報告によると、北朝鮮政府は中国との国境近くの都市にCOVID-19感染者を収容する「検疫キャンプ」を設けており、その検疫キャンプの中では薬どころか食料の配布すらほぼ行われていないとのこと。



by Roman Harak



ピーターズ氏は「検疫キャンプでは、隔離された市民の家族が市場で売られている食べ物や薬、果ては山で採ってきた薬草などを持ち寄るなどのできる限りのことをしています。私が得た情報によると、COVID-19だけでなく飢餓やそれに関連した病気によっても多くの人が亡くなっています」と語っています。



なお、北朝鮮の最高指導者である金正恩氏は2020年10月に行われた大規模な軍事パレードの中で、「国内のCOVID-19感染者がゼロであることに感謝している」と述べ、パンデミックに対する自国の成功を再三強調したとのことです。