Googleの代替サービスを提案してくれる「No More Google」



GoogleはGmailやChromeなど便利なツールを多数提供していますが、Chromeは定期的にPCの中身を「監視」していると報じられたり、Googleアプリはたとえ位置情報を無効にしても場所データを追跡・収集していると報じられたりと、プライバシーを考慮すると「Googleのサービスを使用することに不安を覚える」という人も少なくありません。そんな人のために、Googleが提供するさまざまなツールの代替となるようなツールやウェブサービスをまとめた「No More Google」が登場しています。



No More Google

https://nomoregoogle.com/



各ツールの代替となるサービスの上位3つまでをまとめると以下の通り。代替サービスの名称横に書かれているポイントは、ユーザーにより賛成ボタンが押された回数を示しています。





◆Google Chromeの代替ツール



1:Firefox:20425ポイント

「Firefox 82」正式版リリース、ページの読み込み速度と起動時間が大幅にスピードアップ - GIGAZINE





2:Brave:6205ポイント

広告ブロック機能を搭載してChromeより高速化したオープンソースのウェブブラウザ「Brave」を使ってみた - GIGAZINE





3:Safari:4582ポイント

Apple製ウェブブラウザ「Safari 14」の新機能まとめ、拡張機能の強化やFace IDによる生体認証など - GIGAZINE





◆Google検索の代替サービス



1:Duck Duck Go:15665ポイント





2:Startpage:2996ポイント





3:Qwant:2883ポイント





◆Google パスワード マネージャーの代替ツール



1:KeePass:6154ポイント





2:bitwarden:5403ポイント

無料で使えてデバイス間での自動同期にも対応しているパスワードマネージャー「bitwarden」を使ってみた - GIGAZINE





3:1Password:5232ポイント





◆Googleアナリティクスの代替サービス



1:Matomo:2162ポイント





2:Amplitude:633ポイント





3:Simple Analytics:611ポイント





◆Gmailの代替ツール



1:ProtonMail:8415ポイント

Gmailとは比べられないほどプライバシー保護を徹底した「ProtonMail」を使ってみた - GIGAZINE





2:Fastmail:5125ポイント





3:Tutanota:2381ポイント





◆Googleドキュメントの代替ツール



1:Notion:3168ポイント

基本無料でToDoリストやタスク管理ボードが作成可能&オンライン共有や複数人での編集もできる「Notion」を使ってみた - GIGAZINE





2:Bear:1115ポイント





3:Zoho Sheet:822ポイント





◆Googleスプレッドシートの代替ツール



1:Airtable:1784ポイント

簡単操作でウェブ上にデータベースを作成して視覚的に操作もできる「Airtable」を使ってみた - GIGAZINE





2:Zoho Sheet:822ポイント





3:Coda:580ポイント





◆YouTubeの代替サービス



1:Vimeo:3622ポイント





2:PeerTube:2462ポイント





3:Dailymotion:969ポイント





◆Googleマップの代替サービス



1:Leaflet:1678ポイント





2:Mapbox:1306ポイント

「Googleマップ1強」の状況で独自のセールスポイントを武器に拡大を図る新興オンラインマップサービスの存在 - GIGAZINE





3:MAPCAT:370ポイント





◆Google広告の代替ツール



1:BuySellAds:328ポイント





◆Bloggerの代替サービス



1:WordPress:3590ポイント





2:Medium:2317ポイント





3:Ghost:1547ポイント





◆Google Public DNSの代替サービス



1:1.1.1.1:5268ポイント

プライバシー面を重視したDNSサービス「1.1.1.1」をCloudflareが提供開始 - GIGAZINE





2:OpenDNS:2059ポイント

安全で高速なDNSを提供する「OpenDNS」 - GIGAZINE





3:Quad9:1082ポイント





◆Googleドライブの代替ツール



1:Nextcloud:4229ポイント





2:Dropbox:3697ポイント





3:MEGA:2698ポイント

無料で50GBのクラウドストレージが使用可能な「MEGA」のAndroidアプリを使ってみた - GIGAZINE





◆Googleフライトの代替ツール



1:Skyscanner:2168ポイント





2:Skiplagged:471ポイント





3:Kiwi:452ポイント





◆Googleハングアウトの代替ツール



1:Telegram:7269ポイント





2:Signal:6251ポイント





3:Discord:2753ポイント





◆Google Polyの代替サービス



1:Sketchfab:222ポイント





2:TurboSquid:67ポイント





◆Google Scholarの代替サービス



1:arXiv:1046ポイント





◆Google翻訳の代替サービス



1:DeepL:2822ポイント





2:WordReference:1044ポイント





3:Translate.com:612ポイント