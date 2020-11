特撮技術を後世に伝えるため貴重な資料を無料公開している「須賀川特撮アーカイブセンター」はこんなところ

・関連記事

100体以上の怪獣が待ち受ける世界唯一のゴジラミュージアムは特撮映画の歴史を肌で感じられる空間でした - GIGAZINE



映画「シン・ウルトラマン」ビジュアル公開、原点は成田亨氏の「真実と正義と美の化身」 - GIGAZINE



渋谷に超巨大怪獣が突如出現して超絶リアルなウルトラマンが街を大破壊しながら戦う円谷公式ムービー「ULTRAMAN_n/a」がすごすぎ - GIGAZINE



「自己満足だけでやっていると、お客さんは離れていってしまう」、ウルトラシリーズなどの特撮技術監督である佐川和夫インタビュー - GIGAZINE



2020年11月03日 23時48分00秒 in 取材, 映画, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.