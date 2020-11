無料でウェブブラウザ上にベルトコンベアを縦横無尽に走らせて工場を作る「shapez.io」をプレイしてみた

資源を採掘しながら作業を自動化していくシミュレーションゲーム「 Factorio 」のようなシステムでシンプルなデザインの世界で「形」を採掘するゲーム「 shapez.io 」が Steam でリリースされています。shapez.ioは無料でブラウザからデモ版をプレイ可能。いったいどんなゲームなのか実際にプレイしてみました。 shapez.io - Build automated factories to build, combine and color shapes! https://shapez.io/ 以下がshapez.ioのトップページです。プレイをクリックしてゲームを始めます。

2020年11月03日 23時00分00秒 in レビュー, ゲーム, Posted by log1o_hf

