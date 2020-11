Appleが11月11日に発表イベント「One more thing」を開催、ついにApple Silicon採用Macの発表か

Appleのティム・クックCEOは2020年第4四半期の業績を発表した際に、「2020年はよりエキサイティングなものがある」と語り、iPhone 12やiPhone 12 Pro以上の発表が控えていることをアピールしていました。そんなAppleが、日本時間の2020年11月11日3時から「One more thing」というイベントを配信することを発表しています。このイベントの中でAppleはApple Siliconを採用した初のMacを発表するのではと予測されています。



Apple announces ‘One More Thing’ event for November 10th - The Verge

https://www.theverge.com/2020/11/2/21546136/apple-event-date-time-november-10th-one-more-thing-arm-mac-silicon



Appleが日本時間の2020年11月11日3時から「One more thing」という配信イベントを行います。「One more thing」というフレーズは、Appleが新製品発表会の中で度々使用してきたもので、特にAppleの創業者であるスティーブ・ジョブズ氏が頻繁に使用してきました。なお、Appleが最後に「One more thing」というフレーズを使ったのは、2017年のiPhone X発表時です。



History of 'One More Thing...' [Compilation] - YouTube





Appleは「One more thing」イベントの招待状をメディア向けに配布しており、この招待状には以下のような拡張現実(AR)コンテンツが含まれています。海外メディアのThe Vergeは「Appleロゴが起き上がるアニメーションは、MacBookの天板を開く際のよう」と報じています。



This is super cool. The Apple event logo in AR resembles opening and closing a MacBook.



A new MacBook powered by Apple Silicon is coming. pic.twitter.com/R6pIpJTWPC