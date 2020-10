有害な行動を見ると脳は「悪臭を嗅いだ時」と同じ反応を起こす

by Helen Horstmann-Allen 「人の有害な行動」を見た時の脳の反応と、「悪臭を嗅いだ時」の脳の反応が同じであることを研究者が突き止めました。これはつまり、人の有害な行動を見た時に味や匂いの感じ方が変化したり、逆に悪臭を放つ人に対して「有害だ」と判断しやすくなったりするということだと研究者は説明しています。 Unhealthy behaviors trigger same brain responses as bad smells https://medicalxpress.com/news/2020-10-unhealthy-behaviors-trigger-brain-responses.html 匂いは食べ物の新鮮さといった情報を提供するため、匂いをきっかけに嫌悪感が生まれることで、人は毒のある食べ物を避けることができます。これと同様に、痛みによって人は撤退が可能になり、ケガのリスクを減らすことも可能です。嫌悪感や痛みといった反射的な反応は人が生存率を上げるために利用してきた進化の産物ですが、多くの心理学者はこのような生存反射が「他人の不健全・有害な行動」にも反応すると考えているとのこと。

2020年10月31日 12時00分00秒 in サイエンス, Posted by logq_fa

