誰でも編集できるWikipediaはアメリカ大統領選でどうやって誤情報の拡散を防ぐのか？

by Noj Han 2020年11月のアメリカ大統領選挙をひかえ、TwitterやFacebook、Googleなどが誤情報の拡散や混乱を防ぐための施策を打ち出しています。誰でも編集可能なインターネット百科事典のWikipediaもまた、ウソの情報拡散に利用される可能性があるとして、「大統領選のページ編集者を制限する」「監視を強化する」といった取り組みを開始しています。 Wikipedia's Plan to Resist Election Day Misinformation | WIRED https://www.wired.com/story/wikipedias-plan-to-resist-election-day-misinformation/ Wikipedia prepares for election day misinformation https://mashable.com/article/wikipedia-election-day-misinformation/

2020年10月28日 14時00分00秒 in ネットサービス, Posted by logq_fa

