激しい肉体労働は認知症のリスクを高めるとの研究結果



運動は健康や精神衛生にさまざまなメリットを与えるほか、脳機能を改善する効果があることも知られています。しかし、「肉体労働で体を動かす」ことが認知症のリスクに与える影響を調査したところ、「重労働は認知症のリスクを高める」という結果が出たと報告されました。



日常的に体を動かす健康的な生活を送っている人は、認知症のリスクが低下すると考えられています。認知機能に問題のない高齢者4615人を5年間にわたって追跡調査した研究では、ウォーキングよりも高強度の運動を週3回以上行っていた高齢者は、運動習慣のない高齢者よりも認知症の発症リスクが低いことが明らかになっています。



しかし、デンマークのコペンハーゲン大学で公衆衛生を研究するKirsten Nabe-Nielsen准教授は、必ずしも全ての運動が平等に認知症のリスク軽減に役立つのではなく、「運動の種類」によって影響が変動する可能性があると考えたそうです。



そこでNabe-Nielsen氏は、肉体労働に従事する人々と基本的にデスクワークであり余暇に体を動かす人々との間で、認知症の発症リスクがどう変化するのかを調査しました。「研究の前に、私たちはハードな肉体労働が高い認知症のリスクに関連していると想定しました」とNabe-Nielsen氏は述べています。





Nabe-Nielsen氏らの研究チームは、1970年代にコペンハーゲン大学が実施したアンケート調査の結果を使用しました。この調査では1970年~1971年にかけて、コペンハーゲンを拠点とする14の企業に勤めていた当時40歳~59歳の男性労働者4721人を対象にアンケートを実施しています。



アンケートでは男性の社会経済的地位や婚姻状況、心理的ストレスに加え、仕事の中でどれほど肉体を動かしているのかが質問されています。さらに、男性労働者が60歳を越えてから2016年まで追跡調査が行われ、追跡期間中に697人が認知症になったことが特定されたそうです。



研究チームはこれらのデータを基にして、年齢や喫煙やアルコール接種の習慣、血圧、体重、余暇の身体活動といった点を考慮に入れて分析を行いました。その結果、激しい肉体労働に従事した男性は、座りがちな仕事に従事した男性と比較して、認知症のリスクが55%高くなることが判明したとのこと。一方、余暇の身体活動が多かった男性は、余暇にあまり体を動かさない男性と比較して、認知症のリスクが有意に低かったと研究チームは報告しています。





今回の研究結果は、「運動であればどんな種類でも健康によい影響を与える」という考えに疑問を投げかけるものです。Nabe-Nielsen氏は、「たとえば、認知症と病気を予防するためのWHOのガイドは、身体活動全般を重要な要素として言及しています。しかし、私たちの研究はそれが『よい』形態の身体活動でなければならず、ハードな肉体労働は当てはまらないことを示唆しています」とコメント。



研究の共著者であるデンマーク国立労働環境研究センターのAndreas Holtermann教授は、認知症をもたらす脳の変化は人々が仕事を定年退職する前に起きているため、認知症の予防対策は現役の労働者も対象にするべきだと指摘。デスクワークが中心で運動不足が懸念される職場だけでなく、肉体労働が多い職場の従業員に対しても、健康を改善して認知症を予防する措置を講じる必要があると主張しました。