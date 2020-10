プロ向け3軸カメラジンバル「DJI RS2」＆LiDAR内蔵の自動フォーカサーでムービー撮影するとこんな感じ

・関連記事

ドローンメーカーのDJIが送り出すGoProライクなアクションカメラ「Osmo Action」をGoPro HERO7 Blackと使い比べてみた - GIGAZINE



500gを下回る軽量・小型モデルで4K撮影・ジェスチャー操作も可能な折り畳み型ドローン「DJI Mavic Air」実機レビュー - GIGAZINE



時代劇映画の聖地「松竹撮影所」でドローンを飛ばして撮影するDJIの空撮ワークショップに潜入してきました - GIGAZINE



DJIのドローン「Mavic Pro Platinum」はどれほど静かになったのか実機レビュー - GIGAZINE



わずか199gで手のひらサイズの空撮ドローン「Mavic Mini」をDJIが発表 - GIGAZINE

2020年10月26日 07時00分00秒 in ハードウェア, 動画, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.