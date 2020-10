地球上のインターネットの基礎を作った「インターネットの父」が「惑星間インターネット」について語る

現代では 衛星通信を利用するネットワーク接続環境 まで登場しており、地球上のほぼ全ての場所でインターネットを利用できるという時代といえます。しかし、現行のインターネットプロトコルを惑星間の通信に使おうとした場合、距離などの問題が立ちはだかります。「インターネットの父」の1人として知られる ヴィントン・サーフ 氏が、自身が長年にわたって取り組んできた 惑星間インターネット の歴史と未来について回答しています。 Vint Cerf’s Plan for Building An Internet in Space | Quanta Magazine https://www.quantamagazine.org/vint-cerfs-plan-for-building-an-internet-in-space-20201021/ 国際宇宙ステーションと地球は無線およびインターネットプロトコルで接続されており、「宇宙空間でのインターネット」はすでに現実のものとなっています。しかし、とてつもなく距離が離れた惑星同士をインターネットで結ぶ場合には、惑星同士の距離や惑星の位置が問題となって立ちはだかります。 例えば、地球と木星の間に惑星間インターネットを確立するとします。地球と木星の間の距離は5億9070万~9億6580万kmほどですが、これは光の速さでさえ32分50秒~53分41秒もかかる距離。さらに、地球も木星も自転・公転しているため、お互いの位置関係次第では地球と木星の間に挟まった惑星や、地球自体や木星自体が障害物として無線通信の邪魔をします。地球上のインターネットで主流の経路制御プロトコルは接続の途絶を検知すると経路を再計算し始めるというシステムを採用しているため、惑星間レベルの遅延・途絶に対して経路の再計算を乱発して通信自体が正常に機能しません。

・関連記事

Microsoftが宇宙事業「Azure Space」の展開を発表、SpaceXと提携してデータセンターを衛星インターネットに接続 - GIGAZINE



SpaceXの衛星インターネット「Starlink」の速度は下りで最大約60Mbps、測定結果リークで判明 - GIGAZINE



「インターネットの父」など、「~の父」と呼ばれる各界を先導した10人の男たち - GIGAZINE



「誰がインターネットを発明したのか?」ということでネット黎明期の功労者をGoogleが解説 - GIGAZINE



2020年10月23日 23時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1k_iy

You can read the machine translated English article here.