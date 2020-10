元軍人の男がインディアンに育てられた少女と奇妙な友情を育てるトム・ハンクス主演の「News of the World」予告編公開

ニュース読みで訪問していた地域で、Kiddはインディアンのカイオワ部族から救出された白人の少女を親族のもとに連れて行く役割を頼まれた。ドイツからの移民だった両親はインディアンの襲撃で殺害され、当時6歳だったJohannaだけが殺されずに誘拐されたのだった。カイオワ部族に4年育てられたJohannaは、すっかりインディアンになりきっていて、ドイツ語も英語も話せない。そして、インディアンの家族から捨てられたということも理解せず、唯一知っている親の元に戻りたいと願う。 意思疎通ができず、インディアンのしきたりのまま行動する10歳の少女を持て余しながらも、Kiddは静かに困難に対応していく。そして、いつしか老人と少女の間に、奇妙な友情が芽生える。しかし、人格者であるがゆえに、Kiddは困難な選択を強いられることになる……。 News of the Worldのストーリーはシンプルだし、ページ数も少ない。 そんな作品が全米図書賞の最終候補になったことを驚くかもしれない。 しかし、読んでいくうちに、シンプルに見えるストーリーと文章の巧妙さに気付き、感心する。 宗教や思想には影響されず、自分の倫理を静かに貫くCapt. Kiddのクールさと、ワイルドに見えて鋭利なJohannaが育て上げていく戦友のような信頼関係が魅力的に綴られていて、長く余韻が残る作品だ。 作者は、この小説を書くにあたって、当時の文献を詳しく調査したらしい。特に、インディアンの部族にさらわれた子どもたちについての報告が興味深い。インディアンと暮らした白人の子どもたちは、たとえそれが1年未満であっても、その後決して白人の風習に溶け込むことができず、自分をさらった部族のところに戻ろうとしたというのだ。Johannaの心理や行動は、決して作り物ではない。 また、ニュースを集めて読むことが仕事になった時代が、Capt. Kiddのキャリアとともに、終わろうとしていることにも、寂しさを感じた。 ソーシャルメディアの普及で、主要メディアよりも偽ニュースが活躍している現在も、いつかノスタルジックに綴られる日がくるのだろうか。

2020年10月23日

