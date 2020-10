2020年10月23日 10時28分 アニメ

Netflixが国内外のアニメ制作会社4社と新たに提携、パートナーシップを結んだアニメ制作会社は計9社に



世界最大級のオンラインストリーミングサービスを展開するNetflixが、アニメーション制作会社であるANIMA&COMPANY(NAZ)、サイエンスSARU、スタジオミール、MAPPAの計4社と、新規作品制作における包括的業務提携を締結したと発表しました。以前からNetflixはアニメーション制作会社との業務提携を行ってきましたが、今回は日本国外の提携先として初めて、韓国を拠点とするスタジオミールともパートナーシップを組んでいます。



Netflix - Netflix、日本と韓国の大手製作スタジオ4社と新たに提携を結び、アニメ番組を強化

https://about.netflix.com/ja/news/production-line-partnerships-2020





Netflixが発表した包括的業務提携は、2019年にアニマ、サブリメイション、デイヴィッドプロダクションと結んだ包括的業務提携に続くもの。2018年にはProduction I.G、ボンズとも包括的業務提携を結んでおり、今回の4社を加えて同様のパートナーシップが計9社に拡大しました。



ANIMA&COMPANYが運営するアニメ制作スタジオ「NAZ」は、2013年の設立以降、アニメーションや実写、PV、CM、MV、映画やシリーズの映像を制作してきました。2018年の「アンゴルモア 元寇合戦記」や2020年の「ID:INVADED イド:インヴェイデッド」などを手がけています。





サイエンスSARUは2013年の設立以来、「夜明け告げるルーのうた」「夜は短し歩けよ乙女」「きみと、波にのれたら」といったアニメーション映画や、「DEVILMAN crybaby」「映像研には手を出すな!」などのアニメ―ションシリーズのほか、2020年にはNetflixオリジナルアニメシリーズの「日本沈没2020」を制作しました。



スタジオミールは韓国を拠点とするアニメーションスタジオで、2010年に設立されて以来、主にアメリカ市場を中心とする海外作品に注力しています。「コラの伝説」や「ヴォルトロン」があるほか、Netflixオリジナルコンテンツである「ウィッチャー」のアニメ版である「The Witcher: Nightmare of the Wolf」の制作を担当します。



MAPPAは2011年に設立されたアニメーション制作会社であり、「呪術廻戦」や「ゾンビランドサガ」、「ユーリ!!! on ICE」などを手がけているほか、2020年12月放送開始の「進撃の巨人 The Final Season」を制作します。





今回の包括的業務提携の提携について、各社から寄せられたコメントは以下の通り。



Netflix アニメ チーフプロデューサー 櫻井大樹氏:

Netflixでは、4年余りでかつてない表現やクオリティでアニメを世界中のファンに届けられるまでに体制を強化してまいりました。今後、より多くのメンバーにエンターテインメントとしてアニメを選んでいただけることが、日本を拠点とするアニメのクリエイティブチームの何よりもの喜びです。今回のように、最先端の技術を取り入れながら伝統的な手描きアニメーションを主体とする個性豊かな制作会社とのパートナーシップを通じて、今後さらにバラエティに富んだ作品づくりを目指してまいります。



NAZ 代表取締役 須田泰雄氏:

2020年、世界はあらゆる物事の見方を考え直すべき可能性がある状況に突入しました。生活様式が一変し、映像芸術、映像エンターテインメントが持つ意味や価値も同様に過去とは一線を画すことになってきています。映像作品は、距離や空間を超え、人々がそれぞれの場所で同時に感動を得られる文化として、革新の希望になるものと感じています。その最前線を牽引するNetflixとの今回の包括的業務提携は、私達が生きる21世紀という現在を、映像史の中で特筆すべき作品が多々誕生した瞬間として、そして映像の楽しみ方に新たな指針を示した時代として、後世に評される一助になれることを楽しみに思っています。新時代、僕らは朝を共感するのだ、と映像の可能性を信じて。



サイエンスSARU 代表取締役 チェ・ウニョン氏:

これまでNetflixと「DEVILMAN Crybaby」や「日本沈没2020」においてお仕事をご一緒するなかで、映像表現への理解やチャレンジ精神に共感することが多くありました。今回の提携により、共に時代の変化を読み取りながら、視聴者の皆様に寄り添い、より身近でダイレクトにサイエンスSARUの作品をお届け出来ると確信しています。



スタジオミール 代表取締役 ユ・ジェミョン氏:

(10月27日に開催される)「Netflixアニメフェスティバル2020」を記念して、Netflixと強固なパートナーシップを締結できることを非常に喜ばしく思います。今回の包括業務提携を通して、表現豊かな韓国発のアニメーションと創造力を世界中の視聴者の皆様にお届けできることを楽しみにしています。



MAPPA 代表取締役 大塚学氏:

この度の提携は我々の「Netflixでアニメーションを視聴されるお客様に最高の作品を届けたい」という思いの実現を大きく加速させるものだと考えています。日本、そして世界のアニメーションファンに喜んでもらえる作品とは何なのか、Netflixと共に追求し、その制作に尽力していきたいと思います。