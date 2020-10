ニンジンモンスターがカレーの空を彷徨う「オリジナル“黒”カレー」を野菜を食べるカレー campで食べてきた

・関連記事

魚介類と鶏肉のうま味が本格的なスパイスの香りと辛さと共に楽しめるココイチ「大人のスパイスカレー THE エスニックアジア」を食べてみた - GIGAZINE



牛が主役の吉野家「肉だく牛カレー」試食レビュー、新しくなった14種のスパイスの和風だしカレーとの相性を確かめてみた - GIGAZINE



ゴロっと唐辛子で刺激的なサルサ風スパイスソースや「世界で一番おいしい食べ物」ことマッサマンカレーを使ったドムドムバーガーの「刺激のメキシカンチリバーガー&魅惑のタイ風マッサマンカレーバーガー」を食べてみた - GIGAZINE



トマトの酸味とバターのコクが濃厚な旨みを呼ぶ「日清バターチキン カレーメシ まろやか」は湯を注ぐだけなのに本格的でスパイシー - GIGAZINE



カルダモンやクミンなどのスパイシーな辛さがあふれるセブンイレブンの「銀座デリー監修ホットスパイシーチキンカレー」を食べてみた - GIGAZINE

2020年10月23日 22時00分00秒 in 試食, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.