大きな再生可能エネルギーを生むと期待される「地熱」を得る方法はどんな進化を遂げているのか？

地球環境を守りながら人間社会に必要なエネルギーを得るための方法として、太陽光や風力のような再生可能エネルギーの研究はさらなる発展が望まれている分野の1つです。再生可能エネルギーの中でも、大きなエネルギー源として期待されている「地熱」のエネルギーを得るシステムの発展について、ニュースメディアのVoxがまとめています。 Geothermal energy is poised for a breakout - Vox https://www.vox.com/energy-and-environment/2020/10/21/21515461/renewable-energy-geothermal-egs-ags-supercritical 地熱エネルギーとは、地球の約5000kmより深い地下にある、5000℃を超えるマグマが生み出す熱を活用することで得られるエネルギー。地熱エネルギーは再生可能エネルギーの一種とされており、アメリカのエネルギー高等研究計画局で地熱エネルギー開発を進めるプロジェクト・AltaRock Energyは「地球が持つ熱量のわずか0.1%で、人類が200万年間必要とする総エネルギーを供給することができる」と推定しています。 地熱は古くから人間に利用されてきたエネルギーで、地熱発電が登場する以前から、地熱によって温められ地表に湧き出た100℃前後の温水は料理や暖房のエネルギーとして利用されてきました。技術の発展により地熱エネルギーで電気を作ることも可能になりましたが、電気に変換するためには高温の水蒸気による熱量が必要。従来の地熱発電所では地熱によって生成された高温の水蒸気から水分を分離し、蒸気でタービンを動かすことで発電を行ってきました。

2020年10月22日 21時15分00秒 in サイエンス, 動画, Posted by log1m_mn

