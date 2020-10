2020年10月22日 12時22分 ゲーム

Twitchで女性政治家がゲーム配信を開始し43万人を超える視聴者を記録



2018年に女性で史上最年少の下院議員となった政治家のアレクサンドリア・オカシオ゠コルテス(AOC)氏が、Twitchでゲーム配信者デビューを果たしたことが複数メディアで報道されています。Twitchによると、AOC氏の配信は大きな注目を集め、最大で約43万5000人の視聴者を集めました。



AOC氏は「これまでプレイしたことがない」というゲーム「Among Us」をTwitchで3時間以上プレイ。Among Usは2018年に登場し、2020年9月頃からTwitchを含め多くのプラットフォームで配信者から高い人気を集めているゲームです。



AOC氏が記録した43万5000人というピーク時の視聴者数は、記事作成時点でTwitchの歴代トップ20に食い込む勢いであったとのこと。AOC氏は配信の中でただゲームを遊んでいたわけではなく、国のヘルスケアに関する話題や投票計画を立てることの奨励など、政治活動に関する話題にも言及していました。



AOC talks healthcare with @Hbomberguy, who is from the UK, where healthcare is free. pic.twitter.com/3wMUZXpuF7 — Brennan Murphy (@brenonade) October 21, 2020



AOC氏は過去にも、慈善団体による募金活動の一環であるドンキーコング64を複数人でプレイする配信にも参加しています。AOC氏の活動を、IT系ニュースメディアのArs Technicaは「AOC氏がTwitchを利用したことは、オンラインの集まりの場としてのゲームのユニークな役割を強調しています。彼女の行動は、政治家自らが有権者のいるところに行くという新しいタイプの政治活動を反映していると言えるでしょう」とコメントしました。



AOC氏に限らず、政治家は有権者にアピールするためストリーミングサービスやゲームといった方法を活用する事例が多く見られています。2020年11月の大統領選挙に選出されたジョー・バイデン前副大統領もまた、Nintendo Switch「あつまれ どうぶつの森」を使った選挙活動を行っています。



AOC氏の取り組みが新しい有権者を獲得できるのかについて、ニュースメディアであるGuardianのパトリック・ラム氏は「おそらく彼女は新しい有権者を獲得することはないと思います。もし民主党の有名人であるAOC氏がTwitchでストリーミングしていることに興奮している人がいるとしたら、その人はすでに末期のネット左翼への道の歩んでいることになるでしょう。しかし、彼女は配信を通して多くの人々に選挙について話すよう仕向けることができ、人々に積極的に投票の計画を作るよう奨励していたので、一概に悪いことであるとは言い切れません」とコメントしています。