鶏天＋タルタル＋牛肉で満腹にしてくれる丸亀製麺の「漢気！牛肉タル鶏天ぶっかけうどん」を食べてきた

・関連記事

甘辛いむっちり鶏肉がネギ・卵と相性抜群の「月見鶏すき焼きぶっかけ」を丸亀製麺で食べてきた - GIGAZINE



濃厚なタルタルソースを揚げたてパリパリのジューシー鶏天にぶっかけた「タル鶏天ぶっかけ」を丸亀製麺で食べてみた - GIGAZINE



濃厚でクリーミーなタルタルソースをぷりぷりジューシーな鶏天にぶっかけた「タル鶏天ぶっかけ」を食べてきた - GIGAZINE



2020年10月20日 11時45分00秒 in 試食, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.