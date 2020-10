Nokiaが月面に4Gネットワークを投入する計画をNASAと契約

アメリカ航空宇宙局(NASA)が2020年の宇宙開発プロジェクトについて、民間企業との契約状況を発表しました。その中で、通信インフラ企業のNokiaが、月面上に4Gネットワークを敷設する計画をNASAと契約して進めていることが明らかになりました。ネットワークの完成は2028年を予定しており、最終的に5Gにも移行するとのことです。



2020 NASA Tipping Point Selections | NASA

https://www.nasa.gov/directorates/spacetech/solicitations/tipping_points/2020_selections



Nokiaの研究開発部門であるベル研究所はTwitterで、「月面の通信インフラ構築」というプロジェクトをNASAと契約して推進することを発表しました。



To the moon! ????



We are excited to have been named by @NASA as a key partner to advance “Tipping Point” technologies for the moon, to help pave the way towards sustainable human presence on the lunar surface.



So, what technology can you expect to see? (1/6) pic.twitter.com/wDNwloyHdP