18年間無料のインターネットのために娘の名前を「ネット会社にちなんだ名前」にしてしまった両親が登場

新興 インターネットサービスプロバイダ (ISP) が実施している、「子どもに当社にちなんだ名前をつけたら18年間無料でインターネットを提供します」というキャンペーンに応募すべく、スイスの両親が生まれたばかりの娘に実際にISPにちなんだ名前をつけたと報じられています。 Baby names: Parents call girl Twifia to get free internet for 18 years - Kidspot https://www.kidspot.com.au/news/parents-name-baby-daughter-twifia-to-get-free-internet/news-story/be877f58b216954752f6f184a4c2f355 名前は、子どもが両親から最初にもらう贈り物であり、一生使っていく大事なものです。それだけに、多くの両親が子どもにいい名前を授けようと知恵を絞りますが、中には「 キラキラネーム 」と呼ばれる奇妙な名前をつけてしまう両親も存在します。こうした名前は子どもの将来にも影響を及ぼし、2009年には「奇妙な名前を付けられた子どもは犯罪に手を染めやすい」ことを示す研究結果も報告されています。 奇妙な名前を付けられた子どもは犯罪に手を染めやすいことが統計で証明される - GIGAZINE

・関連記事

「Google」「Vista」「Like」など技術系キラキラネームを自分の子どもにつける親が登場 - GIGAZINE



子どもに「@」という名前を付けようとしたが却下される - GIGAZINE



奇妙な名前を付けられた子どもは犯罪に手を染めやすいことが統計で証明される - GIGAZINE



飼い犬・飼い猫の名前ランキング2012年版、トップには人気作品からの引用も - GIGAZINE



「子どもには伝統的な名前を」ベネディクト16世が斬新すぎる名前をつけたがる両親たちに苦言 - GIGAZINE

2020年10月19日 15時00分00秒 in ネットサービス, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.