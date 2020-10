2020年10月16日 07時00分 メモ

大規模な組織的サクラがコンテンツマーケティング業界で行われていると指摘される



企業がコンテンツの知名度を広げる際には、自発的な企業努力だけではなく、SNSなどで口コミによる拡散がとても大きな意味を持ちます。そのため、口コミやユーザーレビューからステルスマーケティング(ステマ)を見極めたり悪質なサクラを規制したりということが大事になりますが、そのような悪質マーケティング行為が、かなりの規模で組織的に行われていると指摘されています。



指摘を行ったのは、マーケティングやスタートアップなどに関するブログを運営しているるトロイ・デービス氏。2020年10月12日に「私は、悪質なハッカーによる大規模なコンテンツマーケティング組織を発見しました」とツイートしました。デービス氏によると、事業を立ち上げる企業がその悪質ハッカー組織に金を払うことで、そこからITNETやThePracticalDev(DEV Community)、freeCodeCampといったサイトのブロガーに製品を紹介させます。その後RedditやHacker Newsなどのユーザー投稿型サイトに偽装アカウントから投稿し、口コミを不正な形で広げていくとのこと。



I found a large black-hat content marketing org. they're paid by startups, then they pay bloggers to write about clients' products for @ITNEXT_io, @ThePracticalDev, @freeCodeCamp - and pretend to be regular users/fans. they then submit to Reddit & HN from many disguised accounts. — Troy Davis (@troyd) 2020年10月11日



デービス氏は、悪質ハッカー組織によるマーケティングは少なくとも12のクライアントを抱えており、その中には名前がある程度知られている企業・サービスも含まれていると書いています。デービス氏はそういった悪質なマーケティングを効果のないようにするため活動しているとのこと。



I didn't know that black-hat content marketing existed, but it does and these folks have at least a dozen clients. you'd recognize some of the names.



as you'd guess, I'm doing things to make their approach… less effective. — Troy Davis (@troyd) October 11, 2020



デービス氏は続くツイートで、「悪質マーケティングのために活動するライター」を告発し、また悪質マーケティングを利用して知名度や評判を得ようとするクライアントについても列挙しています。デービス氏が言うには、これらのクライアントは一般ユーザーが書いたかのように装った「有料の投稿」を、数十もの偽のReddit・Hacker Newsのアカウントにプロモーションさせています。



here's clients of the black-hat content marketers. they received paid posts disguised as by regular users, then promoted from 10s of fake Reddit+HN accounts:@AccessiBe@ClimaCell@Imperva@LoadmillTeam@RookoutLabs@WhiteSourceSoft (SecureCoding com)@Testcraft_io #security — Troy Davis (@troyd) 2020年10月13日



デービス氏のこのツイートに、「サクラのライターによる投稿がある」と指摘されたそれぞれのニュースサイトが反応しています。DEV Communityは「このマーケティング行為は規約違反のため、対策を行います」と反応しています。これを受けてデービス氏は、同じ疑いのある複数名の著者をさらに告発しています。



We really appreciate you pointing this pattern out, Troy. This behavior violates our terms & goes against our principles of honesty and transparency. We are taking action here! — DEV Community ????‍????????‍???? (@ThePracticalDev) 2020年10月14日



freeCodeCampのクインシー・ラーソン氏はデービス氏のツイートを受けて、サイト内から悪質マーケティング組織のリンクを調べて削除し、対策を行ったとのこと。



Thanks again for bringing this to my attention earlier. I've gone through and removed all backlinks to these organizations from freeCodeCamp's publication, and edited out almost all references to these companies and their APIs. Stay vigilant, friends. — Quincy Larson (@ossia) 2020年10月14日



ITNETもこれに対し「この問題を明らかにしてくれてありがとうございます。掘り下げて調査していきます」と反応しています。



Thank you so much @troyd for disclosing this issue. We are digging into it, with your help. — ITNEXT (@ITNEXT_io) 2020年10月12日