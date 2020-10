サイバー犯罪組織はどのように運営されているのか？

セキュリティ研究者が、10億ドル(約1050億円)以上を荒稼ぎしたとされるサイバー犯罪組織「 FIN7 」を例に、サイバー犯罪組織がどのように運営されているのかについて論じています。 CrimeOps: The Operational Art of Cyber Crime | Okta Security https://sec.okta.com/articles/2020/08/crimeops-operational-art-cyber-crime FIN7は、ロシアに拠点を置いていると見られる国際的なサイバー犯罪組織です。2018年にはメンバーから複数の逮捕者を 出して いますが、2020年現在でも依然として大規模な勢力を保っています。 セキュリティ研究者であるGrugq氏によると、FIN7は技術的な観点からは特に見るべきところのない組織だとのこと。例えば、攻撃は古典的な フィッシング 頼りで、攻撃に使うツールも一般的なマルウェアの使い回しです。

2020年10月14日 23時00分00秒 in セキュリティ, Posted by log1l_ks

