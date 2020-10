真夜中にノーベル賞の受賞者がもう1人の受賞者の自宅に行って受賞を伝えるムービーが公開され話題に

by Nobel Media. Ill. Niklas Elmehed



ノーベル賞を選考するスウェーデン王立科学アカデミーが2020年10月12日に、2020年のノーベル経済学賞をスタンフォード大学の経済学者であるポール・ミルグロム教授とロバート・ウィルソン名誉教授に授与することを発表しました。この知らせを受けたウィルソン氏が、真夜中に直接ミルグロム氏の自宅に赴き、直接ノーベル賞受賞を伝えるムービーが公開され、話題となっています。



Stanford economists Paul Milgrom and Robert Wilson win the Nobel in economic sciences | Stanford News

https://news.stanford.edu/2020/10/12/stanford-economists-paul-milgrom-robert-wilson-win-nobel-economic-sciences/



2020年のノーベル経済学賞受賞者は、オークションにゲーム理論の手法を導入するという「オークション理論」の発展に貢献したミルグロム・ウィルソン両氏に決まりました。両氏の研究は理論の域にとどまらず、電波の周波数割り当てを決める際に行われる「電波オークション」に活用されるなど、人々の実生活にも役立っています。



ミルグロム氏(左)とウィルソン氏(右)





ノーベル委員会は、発表と同時にウィルソン氏に連絡して賞の授与を知らせましたが、共同受賞者であるミルグロム氏については個人的な連絡先を知らなかったために、連絡が取れませんでした。ウィルソン氏は、ノーベル委員会にミルグロム氏の連絡先を教えましたが、時差の影響で両氏が住むアメリカ・カリフォルニア州の現地時間は午前2時と真夜中だったため、結局ミルグロム氏には電話がつながりませんでした。



そこで、ミルグロム氏の自宅と通りを挟んで向かい側に住んでいるウィルソン氏は、午前2時15分ごろにミルグロム氏宅を直接訪問して、ノーベル賞受賞を伝えました。ミルグロム氏の自宅のインターフォンに記録されたこの時の映像を、スタンフォード大学がTwitterに投稿しています。



The #NobelPrize committee couldn't reach Paul Milgrom to share the news that he won, so his fellow winner and neighbor Robert Wilson knocked on his door in the middle of the night. pic.twitter.com/MvhxZcgutZ