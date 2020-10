Google親会社が推進する農業ロボット開発プロジェクト「Mineral」

Alphabet’s latest X project is a crop-sniffing plant buggy - The Verge https://www.theverge.com/2020/10/12/21513353/alphabet-google-x-lab-moonshot-computational-agriculture-mineral-revealed 「Mineral」のプロジェクトリーダーを務めるエリオット・グラント氏は、「Mineralは人工知能(AI)やシミュレーション、センサー、ロボット工学などを用い、さまざまなソフトウェア・ハードウェアのプロトタイプ開発やテストを行いながら、大規模で持続可能な食料生産と農業に焦点を当てたプロジェクトです」と説明しています。Mineralは「増加し続ける地球の人口を養うために、世界の農業は気候変動などの我々の作物の生産性を低下させる事情に対して、次の50年間でこれまでの1万年間よりも熱心に取り組んでいく必要があります」と、農業の生産性を向上させるためのプロジェクトの重要性についても言及されています。 Mineralの活動は、世界中の農家が直面している課題を知るところからスタートしています。初期の調査対象となったのは、アルゼンチンの大豆農家やニュージーランドのキウイフルーツ生産者までさまざま。調査の結果、気候変動に直面しても回復力があり生産性の高い品種を見つけるためには、生物多様性に富んだ植物について、より多くの情報を迅速に収集する必要があることが判明したそうです。世界中の農家は毎シーズン何百もの決断を迫られていますが、既存のツールだけでは直面する課題に正しく対応しきることは難しいという話も出てきたそうです。「既存のツール」には各種センサー類やスプレッドシート、GPSなどのデジタルツールも含まれているそうで、それらを用いても農業の複雑さを十分に解析しきることはできない模様。

2020年10月13日 21時00分00秒 in ソフトウェア, ハードウェア, サイエンス, Posted by logu_ii

