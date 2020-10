中国製の子ども向けスマートウォッチに盗撮・盗聴が可能なバックドアが発見される

ノルウェーの Xplora が販売する子ども向けスマートウォッチ「 Xplora X4 」にリモートからカメラを操作して写真を撮影したり、音声通話を傍受したりできるバックドアが見つかりました。Xplora X4は、中国の 奇虎360 グループがハードウェアやアプリケーションの開発・製造を担ったとみられています。 Exposing covert surveillance backdoors in children’s smartwatches | mnemonic https://www.mnemonic.no/blog/exposing-backdoor-consumer-products Undocumented backdoor that covertly takes snapshots found in kids’ smartwatch | Ars Technica https://arstechnica.com/information-technology/2020/10/a-watch-designed-exclusively-for-kids-has-an-undocumented-spying-backdoor/ Xplora X4は、4G・3G・2G接続に対応し、Androidを搭載している単体で動作可能なスマートウォッチ。200万画素のカメラでの写真撮影や、音声・ビデオ通話に加えて、GPSに対応しているため親が子どもを見守るための位置情報共有機能なども搭載されています。 X4 – Xplora https://myxplora.co.uk/products/xplora-4

