「顔認識技術の導入が進む中国で顔データの流出を防ぐのは不可能」と専門家

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)流行の影響もあって、中国本土では顔認識技術の使用が爆発的に増えています。しかし、個人情報と紐付けられた顔画像のデータが流出する問題が中国で頻発していると、香港の日刊新聞であるサウスチャイナ・モーニング・ポスト(SCMP)が報じています。



中国では2019年頃から、地域コミュニティへのアクセスを制限するために顔認識システムを応用する自治体が増えているとのこと。四川省成都市の100以上の地域に顔認識システムを設置したというある企業は、2019年11月に「私たちはスマートシティを構築するという国の要求に応えています」と語り、中国政府が顔認識技術の導入を奨励していることを明らかにしています。



また、非居住者をスクリーニングして自治体職員の作業負荷を軽減できることも、各自治体が顔認識システムをこぞって導入している理由の1つ。さらに、COVID-19パンデミック対策も顔認識システム導入の理由となっていると、SCMPは述べています。顔認識システムはカメラで顔を映す非接触型なので、体温チェックと組み合わせることで、地元住民の感染予防と健康状態の把握が可能になるというわけです。



しかし、自治体による顔認識システムの積極的な導入に反対する住民は「顔認識システムは顔のデータを正しく管理できない以上、不要である」と訴えています。



実際に、反対派の訴えを裏付けるような事態がすでに起こっています。SCMPによれば、中国の生体認証データのセキュリティレベルは最悪なことがこれまでの研究で判明しており、すでに個人の顔と公民身分番号、電話番号がセットになった個人情報がインターネットで驚くほどの低価格でやりとりされているとのこと。



中国国営メディアのCCTVによれば、中国の中古eコマースサイトのZhuanZhuanで、5000人以上の顔写真がまとめて2ドル(約210円)で販売されていたことが判明。また、中国のオンライン掲示板サービスのBaiduTiebaでは、顔写真・公民身分番号・銀行口座番号・携帯電話番号がセットになった写真が1セットわずか0.57ドル(約60円)で売買されていたそうです。



顔認識システムのデータが簡単に流出してしまう理由の1つは、セキュリティ対策が不十分なことにあります。たとえば、中国政府は新疆ウイグル自治区の住民250万人を監視するため、顔認識システムを使って個人の名前と公民身分番号、位置データを収集していました。しかし、そのシステムを管理・運営していた企業がデータベースをオープンにしていただけではなく、一部の開発者によってデータベースのパスワードや資格情報がGitHubに公開されていたことが発覚しました。



