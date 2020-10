トランプ大統領による新型コロナウイルスの免疫に関するツイートにTwitterが注意喚起のフラグ付与

アメリカ大統領選挙のさなかにあるトランプ大統領が2020年10月2日、新型コロナウイルスに感染しました。大統領は5日には病院を出て、10日に早くもホワイトハウスでのイベントに参加するなど、元気な姿をアピールしていますが、その中で行った「私はもう新型コロナウイルスにかかることはないということだ」という免疫に関するツイートが、Twitterのルール違反であるというフラグの対象になっています。



当該ツイートはコレ。



A total and complete sign off from White House Doctors yesterday. That means I can’t get it (immune), and can’t give it. Very nice to know!!!