未来を奪われた女性がレイプ魔に次々と復讐を果たす「PROMISING YOUNG WOMAN」予告編第2弾が登場

・関連記事

酔った女性をレイプする男たちに次々に復讐を果たす女性のスリラー「PROMISING YOUNG WOMAN」(若く有望な女性)予告編公開 - GIGAZINE



世界を股にかける女性スパイチームが第三次世界大戦を防ぐべく戦う映画「The 355」の予告編が登場 - GIGAZINE



トラウマ映画「セブン」のデヴィッド・フィンチャー監督新作、ゲイリー・オールドマン主演の「Mank/マンク」予告編が公開中 - GIGAZINE



自分がゲームの背景キャラだと気づいた男が世界を救う映画「Free Guy」予告編第2弾が公開中 - GIGAZINE



人気スパイアクションシリーズ最新作「007/ノー・タイム・トゥ・ダイ」最新予告編公開 - GIGAZINE

2020年10月12日 16時00分00秒 in 映画, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.