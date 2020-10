2020年10月12日 20時00分 ゲーム

Xboxのコントローラーもスティックが勝手に動く「スティックドリフト」が発生し集団訴訟される



MicrosoftはXbox One用の純正ワイヤレスコントローラーとして「Xbox Eliteワイヤレスコントローラーシリーズ2」などをリリースしていますが、これらのコントローラーでスティックが誤入力される「スティックドリフト」という不具合が報告されています。この不具合がもとで、Microsoftは集団訴訟を提起される事態に陥っています。



2020年4月、「Xbox向けのコントローラーで、アナログスティックに手を触れていなくともスティックが入力状態となる『スティックドリフト』が発生する」として、ドナルド・マクファデン氏がMicrosoftを訴えました。これはNintendo SwitchのJoy-Conが勝手に動く「Joy-Conドリフト」と同じ不具合が、Xboxのコントローラーでも発生しているということを意味します。



マクファデン氏はXbox Oneのコントローラーでスティックドリフトが起きた際、デッドゾーンの設定を含め、不具合の修正に取り組んだそうですが、結局役に立たず最終的に2台目のコントローラーを購入する羽目になったと述べています。また、マクファデン氏は2014年以降、Xboxのコントローラーで複数のユーザーがスティックドリフトの不具合を報告している、と主張しています。





この訴訟に関する修正訴状が2020年10月2日にワシントン州西地区連邦裁判所に提出されました。集団訴訟に発展した今回の訴状では、スティックドリフトが発生するXbox用のコントローラーにXbox EliteワイヤレスコントローラーとXbox Eliteワイヤレスコントローラーシリーズ2の2つが追加されています。なお、Xbox Eliteワイヤレスコントローラーシリーズ2は2019年後半に発売されたばかりのコントローラーです。



今回提出された修正訴状では、スティックドリフトに関する具体的な言及も含まれています。Xbox Eliteワイヤレスコントローラーシリーズ2の場合、スティックドリフトが起きるのはジョイスティックコンポーネントの内部にあるポテンションメーターというパーツの欠陥であると指摘されています。ポテンションメーターにはグリスのような潤滑剤が使用されているのですが、これがスティックの誤入力につながっている模様。





訴状には「Microsoftは顧客から多数の苦情を受けているため、スティックドリフトの欠陥を完全に認識しているにもかかわらず、欠陥についてユーザーに開示することができておらず、無料でのコントローラーの修理サービスの提供も拒否しています」と記されており、Microsoft側の対応を批判しています。



なお、MicrosoftはXbox Eliteワイヤレスコントローラーを「世界で最も先進的なコントローラー」と表現しており、コントローラーのジョイスティックとボタンを「究極の精度」を備えていると宣伝しています。