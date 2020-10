無料でダウンロード可能で動画や音声コンテンツにBGMとして使えるCCライセンスの音源をまとめた「cchound.com」

・関連記事

無料で商用利用可能な楽曲などをダウンロードし放題なムービー製作やゲーム製作などの強力な味方になる「dig.ccMixter」 - GIGAZINE



無料でYouTubeやDailyMotionなどのウェブサイトから音楽データや動画をダウンロードできる「Free Music & Video Downloader」 - GIGAZINE



無料&商業利用も可能なボーカル入り楽曲までダウンロードできる「Fugue」 - GIGAZINE



無料でYouTubeやSoundCloudの音楽をMP3ファイルでダウンロードできる「YouTube to MP3 Converter」 - GIGAZINE



無料でダウンロードし放題なプログラミングに最適な音楽を集めた「musicForProgramming」 - GIGAZINE



無料でダウンロードして利用できるBGMや音楽ファイルあれこれまとめ - GIGAZINE

2020年10月12日 15時00分00秒 in ネットサービス, Posted by logq_fa

You can read the machine translated English article here.