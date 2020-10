Xbox Series Xのポート上には視覚障害者用の触覚インジケーターがある

2020年11月10日に全世界で同時発売されることとなる、Microsoftの次世代ゲーム機が「Xbox Series X/S」です。このXbox Series Xにあるポートには、視覚障害者でもわかるように触覚インジケーターがあることが明らかになっています。



Microsoftのデバイス部門でインクルーシブデザインに関する仕事を務め、Xbox アダプティブ コントローラーの開発にも携わったというブライス・ジョンソンさんが、Xbox Series Xのポート上にある視覚障害者用の触覚インジケーターの存在を明かしています。



ジョンソンさんは自身のTwitter上で、「インクルーシブデザインに関する豆知識。ある人が、視覚障害者用の触覚インジケーターを配置することを提案してくれました。この触覚インジケーターは目に見えない場所での配線にも役立ちます。開発には我々のデザインチームとコミュニティ、そしてKaitlyn Jonesさんが協力してくれました。完全なソリューションではありませんが、触覚インジケーターがどのように機能するかを見て学びましょう」とツイートしています。



Inclusive design tidbit. E suggested we put tactile indicators (for the blind) over the ports of the Xbox Series X, also helps for reach-around cabling. @KaitlynJones_ worked with the design team and our community. It's not a complete solution but we'll see how it does & learn.