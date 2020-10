カフェイン抜きコーヒーがナチス・ドイツで奨励されていた理由とは？

眠気覚ましなどの興奮作用がある カフェイン は、コーヒーの最も特徴的な成分であることが知られています。そして、コーヒーからカフェインを抜いた「 デカフェ 」は100年以上前にドイツで発明され、ナチス・ドイツに飲用が奨励されたという歴史があります。なぜナチス・ドイツでデカフェが奨励されたのかを、世界のさまざまな歴史や不思議をまとめるAtlas Obscuraが解説しています。 Why the Nazi Party Loved Decaf Coffee - Gastro Obscura https://www.atlasobscura.com/articles/decaf-coffee-nazi-party デカフェは、ドイツのコーヒー焙煎業者見習いだったルートヴィヒ・ロゼリウスが1905年に発明しました。一説には、荒れた海を渡ってきた船で運ばれたコーヒー豆をロゼリウスが受け取ったことが発明のきっかけだったとのこと。もちろんコーヒー豆は塩水をたっぷりと吸い込んでしまっていましたが、ロゼリウスはどうにか塩味を抜いて使えないか模索していたところ、偶然海水と同時にカフェインも取り除いたコーヒーが生まれたそうです。

2020年10月11日

