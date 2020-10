2020年10月07日 15時00分 ウェブアプリ

Googleアプリに「ストーリー」機能が登場、ビジュアル重視のカード型記事が大きく表示されるように進化



Googleアプリのホーム画面に、自分の検索履歴やフォローしているトピックなどから最適な記事を表示する「Google Discover」に、ビジュアル重視の記事形式である「ストーリー」が表示されるようになりました。



現地時間2020年10月6日、GoogleはiOSとAndroidのGoogleアプリのDiscoverタブにストーリーを実装しました。ストーリーは以下のように、画像を主体としたビジュアル重視のカード型記事です。





各カードには、ニュース出版元のロゴや社名、記事タイトルなどが表示されており、タップして記事を読み進めていくという形式。フルスクリーンのムービーや写真、音楽などを埋め込める他、他のコンテンツのリンクを記載することもできるため、ストーリー上では簡易な説明にとどめておき、「詳細は以下のリンクから」ということも可能です。





ストーリーはGoogleアプリのDiscoverタブの最上段だけでなく、Google検索の結果にも表示されます。





Googleアプリにストーリーを掲載するには、ストーリーを作成して自分のウェブサイトで公開するだけでOKとのこと。自分のウェブサイトで公開したストーリーは、関連するGoogle検索結果とDiscoverに自動で表示されるようになります。Google検索やDiscoverには、企業が作成したストーリーだけでなく、個人のクリエイターが作成したストーリーも表示されます。





また、クリエイター側がストーリーの収益化方法だけでなく、ホスティングや公開期間なども決定可能。閲覧数やエンゲージメント数の統計情報もフィードバックとして得られます。





Googleは、ドラッグアンドドロップでストーリーを作成できるWeb Story editor for WordPress、MakeStories、NewsRoomAIなどのストーリー作成支援ツールを使えば、個人クリエイターでもわずか数分でストーリーは作成できると記しており、ストーリー作成は手軽だと主張しています。また、Discoverは毎月8億人を超えるユーザーが使用しているため、Discoverタブの最上段に表示されるストーリーのエンゲージメント性能は非常に強力だとも言及しており、ストーリーの発信力の高さを強調しています。



Googleはストーリー機能のエコシステムの活性化を促進するため、ForbesやViceなどのニュースメディアと協力して、ストーリーの機能を構築したと記しています。協力メディアの一覧が以下。





Googleアプリのストーリー機能は、アメリカ・インド・ブラジルですでに実装されていますが、日本での実装がいつになるかは明かされていません。