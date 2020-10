Amazonが組合監視システムの導入を進めていたことが内部文書により判明

Amazonの従業員が組織している労働組合を監視するシステム「 GeoSPatial Operating Console(SPOC) 」の存在が、同社の内部文書により明らかになったと報じられています。 Leaked Amazon internal memo reveals new software to track unions - Vox https://www.vox.com/recode/2020/10/6/21502639/amazon-union-busting-tracking-memo-spoc Amazon Tracks Unions With geoSPatial Operating Console - ValueWalk https://www.valuewalk.com/2020/10/amazon-tracks-unions-geospatial-operating-console/ 海外ニュースメディアのVoxは 2020年10月6日に、「我々が入手したAmazonの内部的な機密文書により、同社が組合の動きを追跡して対抗するためのテクノロジーに多額の投資を行っていることが判明しました」と報じて、労働組合を監視するシステムの存在がリークされたことを明かしました。

2020年10月07日 14時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1l_ks

