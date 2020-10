2020年10月06日 16時00分 乗り物

テスラ・モデル3の車内にあるカメラが「ドライバーの行動」を検出しようと試みていると明らかに

by Mike Fonseca



テスラのEV車である「モデル3」や「モデルY」のバックミラーには、車内の様子が撮影できるカメラが搭載されています。モデル3やモデルYのリリース当時はアクティブになっていなかったこのカメラが、「ドライバーの行動」を検出するように設計されていることが新たな調査によって判明しました。



近年では車外にカメラを搭載し、ドライバーの死角になる位置を車内のモニターで確認できる車も珍しくありませんが、モデル3やモデルYのバックミラーに設置された車載カメラは、車内の様子が撮影できる配置になっています。当初からこのカメラは注目を集めており、「レベル3以上の自動運転やライドシェアリングサービスの展開時に使用可能になるのではないか」と推測されていました。



2020年4月には「完全自動運転車による無人タクシー事業をサポートするために使われるのではないか?」との推測に対して、イーロン・マスクCEOがTwitter上で肯定するリプライを送っていました。



Correct — Elon Musk (@elonmusk) April 12, 2020



リリースされてから3年近くにわたって使用されないままだったテスラの車内カメラですが、2020年6月のアップデートでついにカメラの利用が開始されました。



テスラはリリースノートの中で、「あなたの車からのカメラデータを共有することによって、テスラがより安全な車を開発し続けるのを手伝ってください。このアップデートにより、バックミラーの上にあるビルトインキャビンカメラを有効にすることができます。カメラを有効にすると、テスラは衝突または危険なイベントの直前に画像と短いビデオクリップを自動的に撮影し、エンジニアが将来の安全機能と拡張機能を開発できるようにします」と述べ、カメラが事故防止機能の改善に役立てられると主張しています。また、カメラで撮影された画像や映像はプライバシー保護のため、特定のドライバーと紐付けられないとのこと。



そんな中、テスラ関連のソフトウェアについて調査しているTwitterユーザーのgreen(@greentheonly)氏が、テスラの車内カメラが検出しようと試みているイベントを発見したと述べました。green氏によると、「暗闇」「目を閉じている」「目を伏せている」「目を上げている」「頭を下げている」「左を見ている」「右を見ている」「携帯電話を使っている」といった行動を、テスラのカメラは検出しようとしているそうです。



In case you were wondering what does the selfie camera in model 3 currently try to detect:

BLINDED

DARK

EYES_CLOSED

EYES_DOWN

EYES_NOMINAL

EYES_UP

HEAD_DOWN

HEAD_TRUNC

LOOKING_LEFT

LOOKING_RIGHT

PHONE_USE

SUNGLASSES_EYES_LIKELY_NOMINAL

SUNGLASSES_LIKELY_EYES_DOWN — green (@greentheonly) October 4, 2020



ドライバーの監視を試みているのはテスラだけではなく、すでにゼネラルモーターズの運転支援システム「スーパークルーズ」では、ドライバーの視線が前方に向けられているかどうかを検出しているとのこと。テスラが自動運転機能を使っているドライバーの行動を監視することは、自動運転の安全性をより高めると指摘されています。