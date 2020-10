トランプ政権の新型コロナ対応を追ったドキュメンタリー映画「TOTALLY UNDER CONTROL」の予告編が公開中

・関連記事

トランプ大統領が新型コロナウイルスに感染 - GIGAZINE



Twitterが「新型コロナに感染したトランプ大統領の死を望むツイートは許可できない」と警告 - GIGAZINE



トランプ大統領が「紫外線や消毒剤による新型コロナウイルス感染症の治療」に言及、ホワイトハウス発のデマは想定外と専門家 - GIGAZINE



新型コロナウイルスの責任問題でトランプ大統領が「国立感染症研究所所長の解任運動」をツイッター上でスタート - GIGAZINE



トランプ大統領が新型コロナウイルス対策のため「ヨーロッパからの渡航を30日間停止する」と発表、株価は大きく下落 - GIGAZINE



Facebookがついにトランプ大統領の投稿を削除、理由は「新型コロナの誤報を広めたため」 - GIGAZINE

2020年10月05日 16時00分00秒 in 映画, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.