2020年10月04日 09時00分

世界選手権が毎年開催される「犬のサーフィン」とは?



「Dog Surfing(犬のサーフィン)」は、その名の通り犬によるサーフィンです。カリフォルニア州パシフィカでは犬サーフィンの世界選手権が毎年開催されており、世界一の「サーファー犬」を争って犬たちが波に乗っています。



Meet the dog surfers who have reached "a new plateau"

https://www.inverse.com/mind-body/dog-surfing-world-championships



犬のサーフィンは1920年代には存在していたスポーツだといわれていますが、正式に競技として扱われたのは2006年のこと。食品に関するニュースメディアTasteTVが主催した、ライドの長さと安定性やボード上での踏ん張りと体勢から「サーフィンする犬」を順位付けするというコンテスト「Small Wave Surf Dog Competition」が始まりとされています。



人間のサーフィンとの大きな違いは、「犬が乗ったボードを飼い主が波にのせる」ということ。犬のサーフィンには、飼い犬の波に乗る技量だけでなく、適切な波を選択するという飼い主の眼力も問われる点が特徴です。





「Small Wave Surf Dog Competition」は大きな成功を収めて、カリフォルニアやフロリダ、オーストラリア、イギリスで多くの「犬のサーフィン選手権」が開催されることとなります。この反響を受けて、TasteTVは2016年から世界選手権として「World Dog Surfing Championships」をスタートしました。



World Dog Surfing Championships - The Ultimate Surf Dog Championships

http://www.surfdogchampionships.com/





2020年度の「World Dog Surfing Championships」は9月26日に開催。2020年度は、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、ビデオ会議ツール「Zoom」を使ったオンライン大会となりました。





また、「World Dog Surfing Championships」では、犬のサーフィンコンテストに加えて犬のビーチファッションコンテストやフォトコンテストも併催されます。2020年度のビーチファッションコンテストで1位を獲得した「Flofy Tiny Surf Dog and Pal」は、以下のムービーを再生すると見ることができます。



Flofy Tiny Surfer - World Dog Surfing Championships, Dog Beach Fashion 2020 - YouTube





フォトコンテスト1位のCarsonの勇姿。





「World Dog Surfing Championships」の様子は、公式Instagramアカウントで公開されています。



World Dog Surfing(@worlddogsurfing) • Instagram写真と動画

https://www.instagram.com/worlddogsurfing/





なお、「World Dog Surfing Championships」の主催者であるA.K Crump氏によると、主催者側の「サーファー犬の世界ランキング」を作ろう試みに対して、多くの飼い主が純粋な犬のサーフィンに対する愛から競技に参加していると語り、世界ランキングの作成に反対しているそうです。