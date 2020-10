地球外生命体の存在が期待できる太陽系内の天体4選

2020年9月、地球の微生物が生み出すものと同様のホスフィンガスが金星で発見され、「地球外生命体探査史上、最大の進展」と評されました。地球外生命体の存在が、にわかに現実味を帯びることとなった新発見に接したイギリス・バーミンガム大学の宇宙科学者ガレス・ドリアン氏が、生命が存在する可能性が高い太陽系内の天体を4つ挙げて、その理由を解説しました。



◆1:火星

火星は、太陽系内で最も地球に似た環境を持つ惑星の1つです。1日の長さは24.5時間で、極地には季節ごとに大きさを変える氷冠があるほか、かつては豊かな水が存在したことを示す痕跡も多く確認されています。



また、大気中からは生物学的プロセスによって生成されることもあるメタンガスが検出されているほか、極地の氷の下に塩水の湖が複数存在していることが判明しています。



ドリアン氏は「かつての火星はもっと穏やかな環境だったという証拠があることを踏まえると、火星には生命が誕生できた可能性があります。現在の火星は大気が薄く、地表は太陽や宇宙からの放射線から保護されていません。しかし、もし火星の地下に水があるのなら、そこで生命が生き延びていると考える事も不可能ではありません」と述べました。



◆2:エウロパ

エウロパは、天文学者ガリレオ・ガリレイが1610年に発見した木星の第2衛星です。大きさは、地球の衛星である月よりわずかに小さく、表面は氷に覆われています。



太陽から遠く離れた氷の世界であるエウロパですが、木星や他の衛星から受ける重力の影響で絶えず変形しており、その摩擦で星の内部が熱を帯びる潮汐加熱が発生しています。この熱が氷を溶かすことで、氷の層の下には深さ100キロを超す海が広がっていると推測されており、実際にエウロパの表層から水が噴き出す様子も観測されています。



エウロパについて、ドリアン氏は「エウロパ表面の氷は、防壁となって木星からの強烈な放射線や、宇宙の寒さから地下の海を守ります。また、この海の底には地球の海にあるような熱水噴出孔や海底火山が存在しているかもしれません。地球にある熱水噴出孔や海底火山では、しばしば非常に豊かで多様な生態系が育まれています」と述べました。



◆3:エンケラドゥス

エンケラドゥスは、土星の周りを33時間かけて1周する第2衛星で、エウロパと同様の氷の惑星です。



エンケラドゥスの氷の下にも、液体の海が広がっていることが判明しています。以下は、2017年にNASAが発表した、エンケラドゥスの間欠泉の映像です。



